Lucas Aveldaño y su continuidad en la U: 'Me gustaría seguir, hay mucho potencial'

Este domingo, Universidad de Chile visitará el Estadio Nicolás Chahuán de La Calera para medirse ante el cuadro local por la jornada 17 del Torneo Nacional, encuentro donde los azules necesitan un triunfo para seguir zafando de la zona de descenso.

En ello, Lucas Aveldaño, defensor de los universitarios conversó con La Tercera y analizó la actual campaña de la U: "en muchos partidos no fuimos merecedores de irnos sin siquiera un punto. Tuvimos una racha donde llegábamos muchísimo, no concretábamos y ellos en una nos hacían un gol y nos íbamos con las manos vacías. Así es difícil hacer un balance", partió aseverando.

"Son decisiones que no están en nuestras manos. Al jugador nunca se le va a consultar qué técnico quiere. Estamos con él, nos apoya, tiene nuestro apoyo y estamos a disposición para sacar a la U de este momento. Esta semana ha sido buena, ganar descomprime mucho", agregó sobre Hernán Caputto.

Respecto a la partida de Alfredo Arias y cómo se gestó su llegada, Aveldaño se mantuvo cauto: "a mí no me molesta. Son cosas que pasan en el fútbol y en cualquier ámbito laboral. Uno quiere el puesto de trabajo, te lo ofrecen y te presentas. Es lo mismo que a ti de otro medio te ofrezcan algo mucho mejor. Yo creo que te tomas un taxi y te vas. Son cosas de la vida y quizás por la exposición que te da el fútbol, uno lo ve como algo que está mal", aseveró.

Al finalizar, el defensor argentino adelantó su posible continuidad en los azules: "me encontré con un entorno ideal. Lo único que me falta para que sea perfecto es posicionar mejor a la U. Sí, me gustaría seguir. Veo un club con mucho potencial y ganas en el día a día", cerró.