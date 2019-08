Lucas Aveldaño y la salida de Arias: 'Cuando no hay resultados hay que hacer cambios'

Con información de Cristián Cavieres

Este sábado, Universidad de Chile recibe a Deportes Antofagasta por la jornada 17 del fútbol chileno, encuentro que será de vital importancia para ambos en su lucha por salir de la zona del descenso, lugar donde los dos equipos se encuentran.

Tras la salida de Alfredo Arias de la banca azul, Hernán Caputto asumió el interinato de la banca universitaria, a la espera de que Azul Azul defina quien será el entrenador que buscará zafar del descenso con los universitarios.

En ello, Lucas Aveldaño conversó con ADN Deportes y analizó la compleja situación que se vive en el CDA: "no imaginaba estar así, de esta forma, pero son pruebas que te pone la vida, que hay que afrontarlas", partió comentando.

"La verdad es que nos han hecho varios goles, después lo analizo y veo que no somos un equipo que nos llegan muy fácilmente, que no nos superan en todos los partidos, salvo Universidad Católica. Nos desordenamos, nos desprotegemos y por ahí lo sufrimos", agregó el defensor.

Respecto a la salida de Arias, Aveldaño comentó que: "cuando no hay resultados hay que hacer cambios y los primeros son los técnicos. Es difícil la situación, pese a que hace 10 partidos no perdemos. El primer semestre fue muy malo. Venimos empatando y eso no nos sirve", sostuvo.

"En el fútbol hay tanta cosa que trato de no escuchar lo que se dice. Nosotros acá no vivimos nada en la interna (respecto al conflicto Arias-Herrera), todo lo que se habla es afuera. Son cosas que venden más, pero nosotros nos quedamos con que esas cosas no suman", complementó.

Aveldaño aseveró respecto a la responsabilidad del plantel sobre la situación que viven que: "somos nosotros lo que estamos ahí, somos los que entramos a la cancha, tenemos la responsabilidad, cuando ganas o pierdes siempre eres el responsable".

Al finalizar, fue consultado sobre si lograran zafar del descenso: "sí, como estamos trabajando lo haremos. Sumar de tres es lo que más nos sirve. Por ahí la racha de no perder tanto queda opacada por el momento, con otra situación sería muy positivo", cerró.