Lucas Aveldaño tras su salida de la U: 'Hubiera esperado que agradezcan y me dieran la mano'

Lucas Aveldaño, zaguero que jugó en Universidad de Chile conversó sobre su salida del cuadro azul.

El defensor en conversación con CDF aseguró que nadie de la directiva se despidió de él. "A mi Caputto me dijo que no seguía, no hablé con nadie del club, porque yo hubiese preferido que por lo menos me agradezcan y me den la mano, pero cada quien toma a su forma la decisión".

El jugador lamentó su partida del cuadro universitario, considerando que se debió netamente a un tema administrativo. "Jugando 45 minutos más, se daba la renovación automática. Me quedó un 0.6% en contra que lo impidió, por eso es la situación amarga".

De momento, Aveldaño está en condiciones de jugador libre y habría interés de Belgrano de Córdoba para sumarlo a sus filas.