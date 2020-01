Lucas Aveldaño se podría transformar en el próximo refuerzo de Deportes Iquique

A sólo un paso. Pese a que Lucas Aveldaño ya no seguirá su carrera en Universidad de Chile, el defensor Argentino está muy cerca de seguir jugando en el país, concretamente en Deportes Iquique.

Así al menos lo reconoció su representante, Horacio Rossi, quien indicó al diario La Estrella de la ciudad nortina que "Iquique mostró un claro interés en contratarlo y estamos valorando la posibilidad. El club está decidido a ficharlo y cuando un equipo lo está, avanza", declaró.

Cabe recordar que el zaguero no siguió en el CDA por no cumplir una cierta cantidad de minutos, y no de mediar problemas de última hora, será la nueva incorporación de los "Dragones Celestes".

Ya son nueve las incorporaciones de Iquique para la temporada 2020: Rafael Caroca, Álvaro Ramos, Felipe Saavedra, Franz Schultz, Diego Orellana, Michael Contreras, Sebastián Zuñiga, Alejandro Contreras y Ricardo Blanco.