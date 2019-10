Lucas Aveldaño no le teme a Colo Colo: 'Estamos preparados para traernos los tres puntos'

Lucas Aveldaño analizó la previa del superclásico y confesó que será un duelo clave para las aspiraciones de ambos equipos.

El zaguero aseguró que irán con mentalidad ganadora para poder superar los 18 años sin ganar en el estadio Monumental. "Muchos de nosotros vamos por primera vez y quiero ganar. Yo quiero ir, ganar y tener 100% de partidos ganados. Debemos dejar todo eso afuera de la cancha, porque si pensamos en los 18 años que la "U" no gana en el Momunemtanl, ya entraríamos con el resultado en contra".

El trasandino confesó que están tranquilos para ir en búsqueda de la victoria. "Es un duelo que significa mucho. Creo que como club estamos preparados para traernos los tres puntos".

Por la eventualidad del gol de Esteban Paredes, Aveldaño aseguró que no deben pensar en eso. "Es normal que estén preparando y pensando el festejo, pero a no me sirve pensar en eso, porque quiero ganar el partido. Hay que estar atento con él, tiene una jerarquía que puede marcar la diferencia en una jugada”.