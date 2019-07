Lucas Aveldaño elogió a Alfredo Arias: 'Nos supo llevar y sacar del pozo en el que estábamos'

Universidad de Chile está preparando el duelo de vuelta de la Copa Chile ante Deportes Temuco, que se jugará este sábado a las 15:00 horas en el Estadio Nacional.

El defensor Lucas Aveldaño analizó el presente del cuadro azul y aseguró que, a pesar de la mejora, en la Tabla aún están 13° con 12 puntos."Lo que quedó del semestre pasado es la posición en la tabla. Estamos en una posición que es complicada en el torneo y debemos mejorar. Ahora llevamos cinco o seis partidos sin perder, hay que enfocarse en eso y usarlo como apoyo en lo sicológico y lo futbolístico".

Además, el zaguero destacó la importancia del entrenador Alfredo Arias en el mal momento en el que estuvieron."Él tiene que ser el que nos dirija, no solamente en lo futbolístico. En los momentos malos hay otros aspectos, tratar de mantener al grupo unido y con el ánimo es difícil. Nos supo llevar y sacar del pozo en que estábamos. Obviamente no logramos nada, estamos recién saliendo. Queremos mejorar, primero debemos pasar la fase y después salir de esa posición baja en el torneo".

Sobre el último partido ante Deportes Temuco, donde la U venció al cuadro Pije por 1-0. Hubo una diferencia entre el primer y segundo tiempo. Aveldaño aseguró que están fallando en la posición de la pelota. "Estamos en un momento que estamos en salida, estamos con confianza, pero no con la suficiente como para tratar de manejar los partidos el mayor tiempo posible. Obviamente siempre sabiendo que estamos en un equipo como la U. En los segundos tiempos hemos tenido más errores en cuanto a tenencia de pelota. Ahí es cuando empezamos a retroceder, a dudar y tener esa desconfianza".

Con la llegada de Osvaldo González a Universidad de Chile, el defensor que estaba jugando por la derecha, podría empezar a jugar por el otro sector. El "Pela" no mostró inconvenientes si eso pasara."Durante mi carrera he jugado en los dos lugares. Obviamente que uno se siente más cómodo en un lado que en otro. Últimamamente estaba jugando en el lado izquierdo, después por comodidad, acá en la U, me acomodé en el derecho, porque el Chino Vittor se acomodaba más por el lado izquierdo. Pero antes de venir acá, por lo menos dos años venía jugando en el lado izquierdo".

Finalmente, Lucas Aveldaño confesó qué equipo quieren mostrar en la segunda rueda. "Creo que somos un equipo que lo queremos proponer es incomodidad al rival, ser esos equipos pesados que cuando la tienen, que les cueste recuperarla y desgastarlos, y cuando no la tenemos, tratar de correr. Yo estoy tranquilo, las ganas que le están metiendo mis compañeros es fundamental para salir del mal momento del torneo"

La formación que preparara Alfredo Arias sería con: Fernando De Paul; Matías Rodríguez, Lucas Aveldaño, Rodrigo Echeverría, Diego Carrasco; Rafael Caroca, Gonzalo Espinoza, Nicolás Oroz; Sebastián Ubilla, Nicolás Guerra y Leandro Benegas.