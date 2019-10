Los Tenores y su análisis tras cambio de gabinete: 'Las medidas son malas, tardías e insuficientes'

Los Tenores analizaron la crítica situación que atraviesa Chile, con un potente descontento social y manifestaciones a lo largo de todo el país, además del cambio de gabinete.

Para Juan Cristóbal Guarello, las medidas no han sido suficientes. "La medidas son malas, tardías e insuficientes. Si Piñera no hace cambio un cambio grande, esto no va a parar".

Por la Agenda Social que anunció Piñera, Guarello aseguró que no las comparte en absoluto. "Solo veo maniobras publicitarias, y la gente lo dice así. El 80% de los chilenos no le cree a las medidas que anunció Piñera la semana pasada".

Mientras que Danilo Díaz criticó que esta situación del país ha servido para que otros políticos extranjeros lo usen como beneficio propio. "Me molestó mucho que otras autoridades como Maduro o Cristina Fernández hablaran de Chile. A ella le faltó país para chorearse en Argentina".

En tanto, Luka Tudor cree que este cambio de gabinete no ataca al problema de fondo. "En un instancia que se complica, el cambio de gabinete lo veo superficial. La misma gente que son más jóvenes".