Los jugadores de Colo Colo que terminan contrato a fin de año

En lo que queda del año, el cuadro albo debe rearmar sus filas para enfrentar la próxima temporada, todo esto mientras intentan seguir a Universidad Católica, quien se va alejando cada vez más en la tabla del torneo nacional.

Son 8 jugadores en total los que terminan su contrato a fin de año, entre los que se destacan, aparecen tres: Jorge Valdivia, Esteban Paredes y Jaime Valdés.

En una conferencia de prensa, Jorge Valdivia indicó que "me quedan cuatro meses para convencer al club de que si me quedo, puedo ser un aporte, si no, cerraré la puerta feliz y agradecido de todo lo que esta institución me dio", señaló.

Según El Mercurio, Esteban Paredes pidió a ByN jugar seis meses más, todo esto cuando aún existen dudas sobre su retiro; luego, el "Pájaro", ha dado señales de partir.

A estos tres, se suman el defensa Juan Manuel Insaurralde, Carlo Villanueva, Andrés Vilches, Cristián Gutiérrez y Darío Melo, completando los 8 jugadores que terminan contrato a fin de año y deberán definir su futuro dentro del Cacique, o bien, partir a otro club.