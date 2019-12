Los equipos chilenos ya tienen fixture para la Copa Libertadores y Sudamericana

La Copa Libertadores y Copa Sudamericana ya tienen calendario. Los equipos chilenos que nos representarán en copas internacionales son: Universidad Católica, Colo Colo, Palestino, Chile 4, Unión La Calera, Coquimbo Unido, Audax Italiano y Huachipato.

Este es el fixture de los clubes nacionales:

Fase 2 de la Copa Libertadores

El martes 4 de febrero jugará el Chile 4 vs Internacional a las 19:15 horas. (C5)

El miércoles 5 de febrero Cerro Largo vs Palestino a las 19:15 horas. (C2) en el Estadio Arq. Antonio Eleuterio Ubilla.

El martes 11 de febrero Internacional vs Chile 4 a las 19:15 horas en el Beira Rio.

El miércoles 12 de febrero Palestino vs Cerro Largo a las 19:15 horas en el estadio Nacional.

Si pasan a la fase 3, se jugará así:

C4 (Macará vs Tolima) vs C5 (Chile 4 vs Internacional)

C2 (Cerro Largo vs Palestino) vs C7 (E1 vs Corinthians)

Fase de Grupos

GRUPO C

El miércoles 4 de marzo Bolivia 2 vs Colo Colo a las 18:15 horas.

El miércoles 11 de marzo a Colo Colo vs Atlético Paranaense a las 19:15 horas en el estadio Monumental.

El martes 17 de marzo a Colo Colo vs Peñarol a las 19:15 horas en el estadio Monumental.

El miércoles 8 de abril Atlético Paranaense vs Colo Colo a las 19:15 horas en el estadio Arena Athletico Paranaense.

El miércoles 21 de abril Peñarol vs Colo Colo a las 19:15 horas en el estadio Estadio Campeón del Siglo.

El martes 5 de mayo Colo Colo vs Bolivia 2 a las 20:30 horas en el estadio Monumental.

GRUPO E

El martes 3 de marzo G4 vs Universidad Católica.

El martes 10 de marzo Universidad Católica vs América de Cali a las 19:15 horas en el estadio San Carlos de Apoquindo.

El miércoles 18 de marzo a Universidad Católica vs Gremio a las 21:30 horas en el estadio Monumental.

El miércoles 8 de abril Universidad Católica vs Gremio a las 19:30 horas en el estadio Estadio Olímpico Pascual Guerrero.

El martes 21 de abril Gremio vs Universidad Católoca a las 19:15 horas en el estadio Arena do Grêmio.

El jueves 7 de mayo Universidad Católica vs G4 a las 20:30 horas en el estadio Estadio San Carlos de Apoquindo.

Copa Sudamericana

El martes 4 de febrero Coquimbo Unido vs Aragua a las 19:15 horas en el estadio Bicentenario Francisco Sánchez Rumoroso.

El martes 4 de febrero Fluminense vs Unión La Calera a las 21:30 horas en el estadio Maracaná.

El miércoles 12 de febrero Huachipato vs Deportivo Pasto a las 19:15 horas en el estadio CAP.

El jueves 13 de febrero Real Garcilaso vs Audax Italiano a las 19:30 horas en el estadio Estadio Garcilaso.

El martes 18 de febrero Unión La Calera vs Fluminense a las 19:15 horas en el estadio Municipal Nicolás Chahuán.

El martes 18 de febrero Aragua vs Coquimbo Unido a las 18:15 horas en el estadio Olimpico Hermanos Ghersy.

El miércoles 26 de febrero Deportivo Pasto vs Huachipato a las 19:30 horas en el estadio Departamental Libertad.

El jueves 27 de febrero Audax Italiano vs Real Garcilaso a las 21:30 horas en el estadio San Carlos de Apoquindo.