Los de Abajo hicieron un llamado a no asistir al partido entre Huachipato y Universidad de Chile

No irán al partido y llaman a que nadie más lo haga. La ANFP programó para este domingo 24 de diciembre que Huachipato reciba a Universidad de Chile en el Estadio CAP Acero de la comuna de Talcahuano, en la Región del Biobío.

La barra de los azules manifestó a través de redes sociales su rechazo a la medida y expresaron que "no taparán 30 años con 90 minutos. Los De Abajo somos el pueblo y queremos ser escuchados, paguen por los asesinatos".

El grupo de hinchas hizo un llamado: "Pedimos a todo el pueblo azul no asistir al partido, rechazamos tajantemente que se reanude el campeonato, nos sacan los ojos y quieren que vayamos a ver fútbol. No más asesinatos. No más represión".