Lleyton Hewitt observó en vivo el partido de Cristian Garin por la segunda ronda del US Open

Un mal día ha tenido Cristian Garin en el US Open, pero no precisamente por no encontrar su juego o por haber perdido, si no por que la lluvia ha impedido que se desarrolle su partido frente al australiano Alex De Miñaur.

El chileno alcanzó a saltar a la cancha 5 cerca de las 17:25 horas (debía iniciar a las 11 de la mañana) para medirse ante al australiano, pero sólo alcanzó a disputar un juego antes que el partido se volviera a aplazar por el mal clima que ha azotado este miércoles a Nueva York.

Y dentro de este contexto, el cotejo contaba con un espectador de lujo: se trata de Lleyton Hewitt, ex número uno del mundo y capitán del equipo australiano de Copa Davis.

Respecto al cotejo, aún no hay claridad si se podrá volver a reanudar durante esta jornada.