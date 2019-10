Llegó el momento: Arturo Vidal y Claudio Bravo se reencontrarán en la fecha FIFA de la 'Roja'

Esta fecha FIFA será de vital importancia para la selección chilena, pues tras casi dos años, finalmente se dará el reencuentro entre Claudio Bravo y Arturo Vidal.

Según información de ADN Deportes, será en Alicante donde se produzca el reencuentro entre ambos jugadores tras los conflictos surgidos en el pasado.

La última vez que ambos estuvieron juntos en una nómina fue en la última fecha FIFA de las eliminatorias para Rusia 2018, donde jugaron ante Ecuador y Brasil. Allí, tras quedar fuera de la Copa del Mundo, la esposa de Claudio Bravo manifestó su molestia en Instagram, donde aseguró que había jugadores "poco comprometidos" y que se dedicaban a salir a fiestas en lugar de concentrar.

Aquello llevó a generar un quiebre importante en la selección y que selló el alejamiento de Claudio Bravo (primero por rechazar una convocatoria y después por lesión), pero que finalmente se acabará durante esta fecha FIFA de octubre.

Bravo aseguró en la pasada convocatoria que cuando estén todos los jugadores, será tiempo de conversar. "Hay que conversar muchos temas, pero el tiempo lo definirá. Hay gente nueva y debemos enfocarnos en eso. Ya habrá tiempo para hablar lo que hay que hablar".

Mientras que Vidal siempre trató de bajarle el perfil al conflicto, asegurando que no hablaría del tema en público. "No voy a hablar de los que no están. Me voy a dedicar a descansar y que el profe decida quién está".

Durante todo este periodo, distintos jugadores han opinado sobre la ausencia de Bravo, por ejemplo, Gary Medel que se transformó en el capitán de la "Roja", quién aseguró que "El problema está y es evidente. Hay problemas con Claudio en el camarín. Si tiene que venir, se debe hablar de frente como hombre y solucionar por el bien de todos".

Chile jugará ante Colombia y Guinea durante la fecha FIFA venidera que se disputará en el mes de octubre. La nómina saldrá por la tarde de esta jornada.