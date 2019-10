Lizardo Garrido ante el superclásico: 'Los jugadores tienen clara la responsabilidad que existe'

Queda poco para que un nuevo superclásico del fútbol chileno se comience a jugar en el césped del Estadio Monumental en la comuna de Macul. Colo Colo recibe a la Universidad de Chile por la jornada 23 del Torneo Nacional, encuentro con realidades sumamente distintas.

Como antesala del encuentro, Lizardo Garrido llamó a jugar un partido amistoso que contará con la presencia de exestrellas del Cacique y juveniles sub17 y sub15.

En conversación con Los Tenores, Garrido comentó que "bueno la verdad es que nosotros quisimos juntar a jugadores que vistieron la camiseta de Colo Colo, va a jugar el Chita, el profe Toro, van a jugar los Pablos Contreras, los Donoso, los Prieto, el Pájaro Rubio y también van a jugar unos juveniles, sub17 y sub15".

"Es un partido entre nosotros, entretenido y que la gente disfrute y vea que algunos jugadores que se pusieron la camiseta de Colo Colo con mucho orgullo", declaró.

En la previa del partido, Garrido comentó que "Colo Colo viene de jugar bien, los jugadores tienen clara la responsabilidad que existe, las obligaciones que hay. Yo creo que la U la está pasando mal porque no están acostumbrados de estar ahí, pero ellos tienen grandes jugadores de oficios, pero no es un tema que a mí me preocupe, a mí me preocupa Colo Colo", indicó.

Sobre el récord de Paredes, el histórico albo declaró que "Esteban está más preocupado de que el equipo gane, de ganarle a la U una vez más, si se da el récord espectacular, pero lo más importante es ganar el partido".