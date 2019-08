Listos los grupos de la Champions League con duelo de chilenos

Se realizó el sorteo de la Champions League y habrá duelo de chilenos entre Arturo Vidal y Alexis Sánchez, que prácticamente está listo en el Inter de Milán. Además, también competirán en el torneo Claudio Bravo y Charles Aránguiz.

Los grupos quedaron así:

Grupo A: Paris Saint Germain, Real Madrid, Brujas y Galatasaray

Grupo B: Bayern Múnich, Tottenham, Olympiacos y Crverna Zvezda

Grupo C: Manchester City (Claudio Bravo), Shajtar Donetsk, GNK Dinamo y Atalanta

Grupo D: Juventus, Atlético de Madrid, Bayer Leverkusen (Charles Aránguiz) y Lokomotiv Moscú

Grupo E: Liverpool, Napoli, Salzburgo y Genk

Grupo F: Barcelona (Arturo Vidal), Borussia Dortmund, Inter de Milán (Alexis Sánchez) y Slavia Praga

Grupo G: Zenit, Benfica, Olympique de Lyon y Leipzig

Grupo H: Chelsea, Ajax, Valencia y Lille

En el sorteo también se entregaron premios:

Alisson Becker del Liverpool fue escogido como mejor portero, Virgil Van Dijk fue reconocido como el mejor defensor, el holandés Frenkie de Jong fue escogido como el mejor volante de la pasada temporada en Europa y Lionel Messi fue elegido como el mejor delantero.

