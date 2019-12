Lionel Scaloni y la Selección Argentina: 'Hoy no le podemos ganar a cualquiera'

La Selección Argentina ya hace los balances del 2019 y proyecta lo que será el próximo año, donde comienzan las clasificatorias para Qatar 2022 y se disputará la Copa América en Colombia y en su país.

El entrenador de la Albiceleste, Lionel Scaloni, en entrevista a Olé comentó los desafíos que tendrán el 2020 y puso paños fríos a las ganas de campeonar de los argentinos. "Lógico que está la ilusión de la Copa en nuestro país de disputarla si es posible hasta el último partido y en las Eliminatorias intentar ser un equipo difícil de batir y seguir dando la sensación de equipo. Nosotros no podemos prometer más. Prometer más sería imprudente, sería no seguir el camino que trazamos. La realidad indica que somos una selección difícil de batir, somos una selección importante pero hoy en día no podemos decir que le podemos ganar a cualquiera".

En esa misma línea, el DT hizo énfasis en que es un equipo competitivo, pero no hay que adelantarse. "No tengo ningún tipo de duda de que Argentina hoy, y hace dos años también, podía competir con cualquiera. Pero de ahí a pensar que podemos salir campeón del mundo o ganar la Copa América fácil, creo que sería un error, porque sería vender algo que no creo que sea lógico".

Además, Scaloni hizo un análisis de su situación personal y aseguró que vio normal las críticas que recibió."Nunca me sentí muy criticado, lo justo. A veces como todo, hay algunos que critican más de la cuenta pero no noté eso. La crítica por ser el entrenador de la selección, por el momento en que llegué que era un cambio, por la juventud que tenía, eso lo vi bastante normal. Pero no me perjudicó ni me benefició".

Finalmente, el entrenador afirmó que tener a Lionel Messi en su equipo no es prenda de garantía para salir victorioso."Ni Leo te gana un partido solo, aunque sabemos que si está bien posiblemente te lo pueda ganar. Pero nosotros no podemos salir a la cancha pensando que lo tenemos a él y podemos ganar un partido. Mientras no tengamos en la cabeza la cuestión de equipo, de que hay que trabajar, de que todos tienen que correr cuando no tenemos la pelota, vamos a dar mucha ventaja. Ahora, si empezamos a hablar de individualidades, es donde nosotros estamos errando, pecando, ese es el problema", sentenció.