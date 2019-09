Lionel Messi tras ganar The Best: 'Pasan los años y es más difícil, uno tiene que cuidarse más'

En una decisión que generó repercusiones, Lionel Messi se llevó el premio The Best de la FIFA al mejor jugador de la temporada.

Tras la ceremonia, la Pulga habló con FIFPro, la organización internacional de futbolistas y tuvo palabras para el paso del tiempo.

"Pasan los años y es más difícil. Uno tiene que cuidarse más, intentar prevenir más las cosas, prepararse mejor el día a día, el día de los partidos", explicó. "Parece que es igual que al principio pero el cuerpo no perdona, y hay una edad y hay que cuidarlo", indicó.

"Igual, creo que la cabeza maneja todo, y cuando uno está bien mentalmente es más fácil. Pero el cuerpo también lo siente y nota los viajes, los partidos, el esfuerzo y se hace cada vez más difícil", concluyó.

