Lionel Messi sobre la fallida llegada de Neymar al Barcelona: 'Me hubiese encantado que volviera'

El Barcelona enfrentará al Valencia, por la Jornada 4 de la Liga de España. Una de las dudas de los culés para este duelo es Lionel Messi, que aún no se recupera de una molestia en el sóleo de la pierna derecha.

El argentino se confesó con el diario Sport y comentó el fichaje fallido de Neymar a la escuadra blaugrana. "Me hubiese encantado que viniera Neymar. Entiendo a la gente que estaba en contra. Y es normal por todo lo que había pasado con Ney, por cómo se fue y cómo nos dejó. Es normal y lógico que haya mucha gente que no quiera que vuelva, pero pensándolo a nivel deportivo, para mí Neymar es uno de los mejores del mundo y obviamente nuestro equipo hubiese aumentado las posibilidades de conseguir los resultados que todos queremos. Como algo deportivo, me hubiese encantado que volviera".

Sobre el mismo tema, Messi afirmó que conversó con el brasileño, quien quería regresar al Camp Nou. "Lo que me contaba él de cómo iban las cosas. Tenía muchas ganas de venir. No sé si el club realmente quería o no. Por lo que yo sé, Ney tenía muchas ganas. También entiendo que es muy difícil negociar con el PSG después de todos los ida y vuelta que tiene con el Barcelona. Y es difícil por tratarse de Ney, que es uno de los mejores. Nunca son fáciles estas negociaciones ".

El compañero de Arturo Vidal analizó la pasada temporada del elenco que dirige Ernesto Valverde y aseguró que no fue de las mejores. "En realidad, no fue un gran año por como terminó, pero hicimos una gran temporada hasta los últimos dos partidos. Entonces, Liverpool y la eliminación nos marcaron toda la temporada como mala, cuando hasta ese momento estábamos bien. Un partido nos dejó fuera de todo. Luego, jugar la final de la Copa del Rey… Nos costó meternos por lo que había pasado en Liverpool. Fue una temporada mala entre comillas, porque solo se ganó la Liga".

Sobre su relación con Cristiano Ronaldo, Messi aseguró que aceptaría la invitación a cenar del portugués. "Siempre dije que no tengo problema con él, que no éramos amigos porque no habíamos compartido un vestuario. Siempre lo que nos vimos fue en galas o en premios. Incluso en la última gala es cuando más hablamos y más cercanos estuvimos. No sé si habrá cena porque no sé si nos cruzaremos porque cada uno vive en un lado y tiene sus compromisos. Pero si se tiene que dar, no hay problema".

Además, el delantero aseguró que no sabe distinguir quiénes son favoritos para recibir el Balón de Oro. "No sé. Es tan raro esto del Balón de Oro... Ya no se sabe quién es favorito o no. Últimamente se mira más los resultados a nivel de equipo, que no está mal. A la Champions se le da mucha importancia. Otras veces pasa con el Mundial, torneo al que a veces se le da mucha importancia y otras que no. No sé. La verdad es que no hay una línea definida en qué se basan para definir el ganador del Balón de Oro. Nunca me sentí favorito o no favorito. Ya dije que los premios individuales son secundarios".

Finalmente, Lionel Messi comentó su situación contractual y su futuro en el cuadro culé. "No puedo confirmar nada, porque en los contratos hay una cláusula de confidencialidad que no se puede decir nada. Si hablara estaría incumpliendo esa cláusula. Sí puedo decir que quiero estar en el Barcelona todo lo que pueda, hacer toda mi carrera porque esta es mi casa. Tampoco quiero tener un contrato largo y quedarme aquí porque tengo un contrato, sino porque quiero estar bien físicamente, jugar y ser importante y ver que hay un proyecto ganador. Quiero seguir ganando cosas en el club, quiero seguir consiguiendo cosas importantes. Y para mí no significa nada la cláusula o el dinero. Me muevo por otras cosas. Lo más importante para mí es tener un proyecto ganador", sentenció.