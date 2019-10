Lionel Messi da imperdible entrevista: 'Pensé en dejar el Barcelona porque me sentí maltratado'

Lionel Messi se ha caracterizado por ser un jugador de pocas palabras, por eso es que cada vez que da una entrevista extensa se convierte en toda una novedad. El 10 de los culés aprovechó el estreno del espectáculo "Messi 10 by Cirque du Soleil" para hablar con Jordi Basté en el RAC 1.

El astro blaugrana reveló cuál fue el peor momento de su carrera, indicando que fue en el año 2013 y 2014 por el no pago de impuestos: "El peor momento fue esos años, por lo de Hacienda. Me lesioné dos o tres meses, me fui a Argentina. Sinceramente, en esa época, tuve en la cabeza largarme. No por el Barcelona, sino por querer irme de España. Me sentía muy maltratado y no quería seguir más acá", manifestó.

Sobre el mejor equipo al que se ha enfrentado, reveló que fue la selección española: "Un amistoso en la cancha del Atlético antes del Mundial 2010", sostuvo.

El mejor gol que ha realizado: "El que hice en Roma de cabeza en la final de Champions", reveló.

El astro argentino también habló sobre Cristiano Ronaldo: "Echo de menos a Cristiano, sí, me hubiera gustado que siguiera en el Madrid, era un plus de rivalidad", indicó.

Messi, sobre el partido que mejor jugó, señaló que fue el de "semifinales de Champions, contra el Real Madrid, que ganamos 2-0".

Sobre retirarse del cuadro culé, Lionel sostuvo que "cada vez tengo más claro que me quiero retirar acá. Sobre todo por los nuestros, por lo que siento por el club. Después, por lo familiar, lo bien que estamos aquí. Por no cambiarle las amistades a los niños. No quiero que eso se rompa. Me tocó vivirlo a mí y no quiero que pasen por lo mismo. Creemos que podemos quedarnos aquí el resto de la vida, seguir viviendo acá una vez retirado".