Lionel Messi confesó su 'dolor' por Cristiano Ronaldo: 'Ya no estaba solo en la cima'

Lionel Messi atraviesa un dulce momento luego de haber sumado su sexto balón de oro tras las grandes campañas en el Barcelona.

El delantero argentino conversó con France Football y aseguró que estaba sorprendido pero emocionado por la obtención del nuevo título. "Los títulos de equipo son los más importantes, aunque los individuales tienen gran valor. En lo que al Balón de Oro respecta, cada uno lo vive a su manera".

Sim embargo confesó que cuando Ronaldo lo igualó en cantidad de balones de oro, este se sintió un poco dolido. "Cuando lo ganó fue porque alcanzó grandes temporadas ganando la Champions League y siendo decisivo, fue algo merecido. Por otro lado, cuando me igualó en su momento, admito que me dolió un poco. Ya no estaba solo en la cima”.

Messi ha recibido múltiples elogios por parte de sus compañeros tras el logro, entre ellos del chileno Arturo Vidal.