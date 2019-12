Leyenda del Inter aprobó el posible fichaje de Arturo Vidal: 'Sería un gran fichaje'

Este martes, el FC Barcelona visita Italia para medirse ante el Inter de Milan por la última fecha de la fase de grupos de la UEFA Champions League, instancia donde Arturo Vidal será titular en el cuadro catalán en medio de los rumores que lo siguen posicionando en el conjunto líder de la Serie A.

En ello, la opción de que Vidal vuelva a Italia, esta vez para defender la camiseta del Inter (jugó por la Juve entre 2011 y 2015), tiene a los hinchas expectantes e incluso a los exjugadores del conjunto "neroazurro", como por ejemplo Sandro Mazzola.

Una de las leyendas del cuadro lombardo conversó con Goal de Italia y no ocultó sus deseos de que Vidal pueda ponerse la camiseta de Inter: "sería un gran fichaje, es un jugador que me gusta mucho. Me pregunto cómo Conte se metería en su cabeza para descargarle de responsabilidad y que jugara libre. Creo que mezclarían muy bien y ya lo hicieron de hecho", partió comentado.

"La verdad es que si recupera a alguno de los lesionados no haría falta fichar a nadie más (este invierno), creo que la plantilla de este año del Inter es muy competitiva tal y como está", agregó el exdelantero.

En la misma línea y con la posibilidad latente de que Vidal llegue a Inter, es que Lautaro Martínez, gran figura del equipo que dirige Antonio Conte, parta al FC Barcelona como parte de la transacción: "es un jugador que me gusta mucho. Cuando veo los partidos suelo imaginar qué haría yo en cada situación en la que un atacante recibe el balón y normalmente soy capaz de adivinar qué hará el jugador.

"Con él no lo consigo nunca, siempre hace cosas que me sorprenden. Es un tipo que no me engaña solo a mí, es capaz de engañar a cualquier defensor y a cualquier rival. Es un fenómeno. Será muy difícil retenerlo. Quizá tenga que vender a algún otro jugador para poder mantenerle pero yo haría lo que fuera por mantenerle en el equipo", cerró.