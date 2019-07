Lewis Hamilton se quedó con la pole del GP de Alemania

En una 'qualy' para el olvido de Ferrari, el británico Lewis Hamilton de la escudería Mercedes se quedó con la pole position del Gran Premio de Alemania, undécima carrera de la temporada 2019 de la Fórmula Uno.

El actual campeón del mundo aprovechó los problemas de motor que presentaron ambos Ferrari, que durante las prácticas habían sido los más rápidos del fin de semana, y largará primero en el circuito de Hockenheimring. A su lado en la segunda posición arrancará el holandés de Red Bull, Max Verstappen. El podio lo cierra Valtteri Bottas de Mercedes.

Por su parte, la escudería Ferrari vivió una clasificación para el olvido. Primero el local, Sebastian Vettel no pudo hacer su vuelta rápida por problemas en su motor y largará último, mientras que su compañero Charles Leclerc presentó dificultades en el sistema de combustible y partirá en el puesto 10.

"No tengo muy claro cómo lo conseguimos hoy, no estoy muy seguro de qué le pasó a los Ferrari. Es una carrera muy importante para nosotros, el Gran Premio de nuestra segunda casa, y son 125 años en el mundo del motor deportivo, así que es increíble celebrar de esta manera", comentó Hamilton tras la clasificación.

Go onboard for @LewisHamilton's @Pirelli_Motorsport pole lap - as he takes the top spot for @MercedesAMGF1's 200th Grand Prix#Fit4F1 🇩🇪 #GermanGP pic.twitter.com/NW2vBxLXoX