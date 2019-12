Lewis Hamilton cerró la temporada 2019 de la F1 con victoria en el GP de Abu Dhabi

Este domingo se cerró la temporada 2019 de la máxima categoría del automovilismo, Fórmula 1, con una imponente victoria del británico campeón del mundo, Lewis Hamilton, en el Gran Premio de Abu Dhabi, última prueba del año.

El inglés, que se había coronado campeón hace un par de semanas en el GP de Estados Unidos, dominó de principio a fin el moderno circuito de Yas Marina. Hamiton completó los 305,355 km en total con un tiempo de 1 hora, 34 minutos, 05 segundos y 715 milésimas, obteniendo así su undécimo Gran Premio de la temporada.

El podio fue completado por el holandés Max Verstappen de Red Bull y por el monegasco Charles Leclerc de Ferrari, que dicho sea de paso terminaron la temporada 2019 en el 3° y 4 ° puesto de la clasificación general, respectivamente. El finlandés Valterri Bottas de Mercedes fue 2°.

De esta forma, el circo de la Fórmula 1 se va de vacaciones hasta el próximo año, cuando en el mes de febrero comiencen los entrenamientos formales en España y luego en el segundo fin de semana de marzo se de por iniciada la temporada 2020 con el GP de Australia, la que tendrá como novedad dos nuevos circuitos: el GP de Vietnam (3, 4 y 5 de abril) y el GP de Holanda (1, 2 y 3 de mayo).

A fitting goodbye to the @MercedesAMGF1 W10, from @LewisHamilton 🙌#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/0Wy4Xn1hP8