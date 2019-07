Lewis Hamilton batalló para ganar el Gran Premio de Gran Bretaña de Fórmula Uno

En una carrera verdaderamente espectacular, el británico Lewis Hamilton hizo respetar su localía y se quedó con el GPde Gran Bretaña tras imponerse con un tiempo de una hora, 21 minutos y ocho segundos por sobre su compañero de equipo, Valtteri Bottas, quien partió desde la pole position.

El actual campeón del mundo aprovechó las oportunidades que le brindó la carrera para meterle presión al finlandés que arrancó de buena forma la carrera hasta que desde la sexta vuelta comenzaron una lucha sin parar por obtener la primera posición, que finalmente obtuvo el británico, ante sus hinchas.

El podio fue completado por el monegasco de Ferrari Charles Leclerc, quien se vio mucho más sólido que su compañero de equipo Sebastian Vettel, quien producto de la frustración al verse superado por el holandés Max Verstappen, perdió el control y chocó al piloto de Red Bull por detrás, rematando finalmente en el puesto 16 de la carrera.

Con la victoria, Hamilton estiró su ventaja en la cima de la máxima categoría con 223 puntos, versus las 184 unidades que registra el finlandés Valtteri Bottas. Por su parte Mercedes consiguió el séptimo 1-2 de la temporada y camina con seguridad a un nuevo campeonato mundial de constructores.

