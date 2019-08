Lewis Hamilton aprovechó las estrategias de equipo y se quedó con el GP de Hungría

En una espectacular carrera disputada en el circuito de Hungaroring en Budapest, Lewis Hamilton (Mercedes) batalló desde atrás para quedarse con el GP de Hungría por sobre el holandés Max Verstappen (Red Bull) quien largaba en la pole position.

El británico, quien comenzó tercero en la grilla de partida, salió disparado apenas se apagaron las luces rojas y en la tercera curva adelantó a su compañero de equipo, Valtteri Bottas, quien perdió muchos puestos y no se volvió a recuperar, terminando en el octavo puesto.

De ahí en más, el actual campeón del mundo no le perdió pisada al holandés y tras la detención de ambos en boxes, cuando Hamilton se acercaba a toda velocidad al auto de Verstappen, Mercedes cambió de estrategia y llamó al británico para cambiar neumáticos y darle más velocidad al coche 44.

Aquello le dio resultado, pues faltando tres vueltas para el final, el inglés le dio caza a la joven promesa del automovilismo y lo adelantó para ganar la carrera.

Así las cosas, Hamilton ganó, Verstappen se tuvo que conformar con la segunda posición y el podio fue cerrado por el alemán Sebastian Vettel de Ferrari, quien superó en las últimas vueltas a su compañero de equipo, Charles Leclerc. Carlos Sainz de McLaren dio la sorpresa y derrotó a Pierre Gasly de Red Bull, quien no encuentra rendimiento para competir ante su compañero de equipo.

Con el resultado consumando, Hamilton estiró su diferencia en el liderato del campeonato mundial con 250 puntos en la cima, 62 más que su compañero de equipo Valtteri Bottas, dejando en el tercer puesto de la clasificación a Max Verstappen con 181 unidades.

