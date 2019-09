Leonardo Rodríguez y su sueño: 'Se que el día de mañana se va a dar mi incorporación a la U'

Leonardo Rodríguez, histórico exjugador de Universidad de Chile manifestó su deseo de poder ser parte de la plana directiva del club.

En conversación con el portal deportivo EnCancha, el trasandino aseguró que está seguro que algún día podrá asumir un rol clave en la gerencia deportiva de la institución. "Sé que el día de mañana mi incorporación a la U se va a dar. Yo, claramente, entrenador no soy. Me gusta la dirección deportiva porque conozco el tema y viajo por el mundo. Ojalá que el día de mañana, si se puede dar, me pueda incorporar, ya sea con Goldberg y con Vargas o en las condiciones que se den. Lo haría con gusto".

Sobre las renovaciones que deberá hacer el club, entre las que asoman nombres como Johnny Herrera y Matías Rodríguez, Rodríguez señaló que deben ser muy cuidadosos con ese tema. "Son dos jugadores muy importantes en la historia del club, tal como lo fuimos nosotros. En diciembre deberán hacer una evaluación personal, y luego, hablar con la dirigencia y el entrenador de turno. Ambos merecen una charla a fin de año para evaluar su continuidad o no".

