Leonardo Gil: 'He visto mucho a Charles Aranguiz y creo que es al que más me parezco'

Leonardo Gil es una de las alternativas que la selección chilena barajaría para la nómina de cara a los próximos dos amistosos de la "Roja" que se disputarán en septiembre.

El volante aseguró en conversación con ADN Deportes que por ahora no tiene novedades sobre una posible convocatoria. "La verdad es que no he tenido novedad. Lo más importante es que hay que tratar de seguir con este nivel para ir en búsqueda de la convocatoria. Hay que tomarlo con tranquilidad, aunque las expectativas son buenas".

Gil aseguró que tuvo posibilidades de llegar al fútbol chileno en el reciente mercado de pases. "Sé que había llegado algo desde Colo Colo y que la Universidad de Chile se contactó. Pero no se llegó a ningún acuerdo. Tengo un año y medio más de contrato".

El mediocampista confesó que sería un sueño llegar a jugar por la selección chilena. "La verdad es que la expectativa es siempre llegar a la selección. Lo más importante es seguir manteniendo este nivel. Hacer bien las cosas y tomarlas con tranquilidad. Tienen un gran equipo. El técnico tiene una idea muy clara".

Sobre qué jugador lo identifica dentro de la "Roja", Gil aseguró que está claro a quién se parece. "Yo he visto mucho a Charles Aranguiz y es el que más me parezco".