Leonardo Fernández ya vive el superclásico ante Colo Colo: 'Me encantaría arruinar una fiesta'

Leonardo Fernández ha sido uno de los valores destacables de Universidad de Chile para este segundo semestre.

El uruguayo que llegó como refuerzo fue clave para la igualdad ante Coquimbo, y en diálogo en conferencia de prensa aseguró que más allá del gol, lo importante es el resultado final. "Que yo haya anotado no significa nada. Acá participamos todos, queremos salir adelante, y lograrlo va a depender de todos. Intentaremos seguir trabajando para salir adelante".

Pese a que no ha jugado de titular, Fernández aseguró que está tranquilo. "Nunca me tomé a mal una decisión técnica. Hernán Caputto siempre va a querer lo mejor para el club. Me ha llevado de a poco, pero estoy tranquilo y con ganas de hacer las cosas bien".

Por la posición en la que se encuentran en la tabla de colocaciones, el hombre que pertenece al Tigres de México aseguró que pronto llegarán los buenos resultados. "No es bueno estar donde estamos. Es raro que la Universidad de Chile esté en esta posición. Pero ya van a llegar los buenos resultados. Vamos a salir adelante".

Adelantando el superclásico ante Colo Colo, Fernández no tuvo miedo en decir que le encantaría poder conseguir un buen resultado. "Me encantaría arruinar fiestas, de verdad, pero con tranquilidad obviamente. Nosotros con nuestras armas. Después de Cobresal tendremos tiempo para pensar en Colo Colo y en ese clásico tan importante".