Leonardo Fernández y sus primeros días en la U: 'Esto es hermoso y no se paga con nada'

Leonardo Fernandez fue la última incorporación de Universidad de Chile para el segundo semestre.

El joven delantero uruguayo conversó con EnCancha y aseguró que estos días en la U han sido bastante agradables conociendo a la mayoría de sus compañeros y parte de la hinchada. "Es genial el cómo te trata la gente, el staff técnico, los compañeros, los dirigentes, y después sales y afuera está lleno de gente que te pide una foto. Eso es hermoso, no se paga con nada. Eso es lo lindo, lo que hace grande a la U".

Sobre cómo se gestó su llegada, Fernández aseguró que nunca dudó en venirse a Chile. "Apenas supe le dije a mi representante que no lo dudara, que nos veníamos a la U. Profundamente no conocía mucho. Pero si sabía quién era Marcelo Salas y las cosas que hizo acá. También sabía que son uno de los equipo más grandes de Chile, que la hinchada no para de cantar nunca".

Pese a que no sumó minutos en Tigres de México, el charrúa asegura que se ilusona con volver al cuadro mexicano. "Hice la pretemporada y después de eso tuve una semana y media de entrenamiento, porque tuve que partir a jugar a los Panamericanos. Obvio que me tentó mucho, tengo muchas ganas de jugar ahí, porque fue el equipo que confío en mí".

Sobre sus inicios como futbolista, Fernández aseguró que debió lidiar con momentos bastante complejos. "Viví momentos complicados, donde la familia siempre era la que te mantenía. Tuve que seguir con perseverancia, entiendo que no era fácil. De ahí tuve mentalizarme, trabajar y esperar el momento, y cuando me llegó lo aproveché".

Revisa aquí la entrevista completa.