Leonardo Fernández y su llegada a la U: 'Es un equipo grande y te dan ganas de levantarlo'

Universidad de Chile ya tiene a sus tres refuerzos para esta segunda rueda. A Marcos Riquelme y Osvaldo González se sumó el uruguayo Leonardo Fernández.

En su presentación, el mediocampista aseguró que viene a aportar para salir de la parte baja de la tabla, porque hoy los azules se encuentran 14° con 17 unidades. "Vengo a la U sabiendo lo que es en Chile, en la situación que se encuentra creo que va a ser momentáneo. Con las ganas de aportar lo que pueda, tratar de poner mi granito de arena y ayudar para levantar y terminar lo más alto posible".

El uruguayo aseguró que independiente de la zona en la que esté, un equipo grande siempre será atractivo. "Creo que a cualquiera le motiva ir a la U, es como iría a Peñarol o a cualquier equipo grande. Es un equipo grande y por más de la posición que se encuentra hoy en día, te dan ganas de levantarlo y que mejore y que termine en lo más alto posible".

Además, Fernández agregó que ya le ha tocado jugar en equipos que buscan salir de esa zona complicada. El futbolista confía en que la segunda rueda recién comienza. "En principio ya me ha tocado jugar con un equipo que peleaba una situación difícil en el campeonato y me tocaba a lo último del campeonato, y supimos salir. A la U le queda mucho tiempo todavía, en ese tiempo hay mucho para seguir mejorando".

El jugador que usará la camiseta 22 confesó que él no es el salvador del equipo, sino que el colectivo lo hará subir en la tabla. "Conocer a la U, obviamente lo conocía. Lo de venir a la U es algo lindo, trato de aprovechar y disfrutar y no tomarlo como una presión de que vengo a salvar, sino que complementarme con mis compañeros y todos juntos sacarlo adelante, pero no soy el salvador de nada, sino un aporte para todos".

Sobre sus habilidades, Fernández afirmó que tiene buena pegada y que si es necesario se puede ubicar en las bandas. "Yo estoy acostumbrado a jugar atrás de la línea de volantes del equipo rival, me sentiría muy cómo ahí, pero no tengo problemas en jugar en cualquiera de las dos bandas. Me gusta bastante el remate, sea en movimiento como en pelota quieta. Intento buscar espacio entre los volantes, y de ahí tratar de hacer lo que pueda para crear el juego y también buscar el momento para encarar".

Finalmente, el nuevo refuerzo azul confesó quién era su referente cuando pequeño y cuál es su objetivo personal. "Me gustaba mucho Ronaldinho en su momento en Barcelona, en este momento estoy enfocado en lo que soy yo, en lo que tengo que mejorar. Estoy tratando de mejorar todos los días, tener mi nombre, no me baso en ser igual a otro. Solo ser yo y ser el mejor Leo Fernández posible".

Este domingo, Universidad de Chile visitará a Unión La Calera en el estadio Nicolás Chahuán a las 12:30 horas.