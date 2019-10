Leonardo Fernández tras la victoria ante Iquique: 'Quedó reflejado que siempre iremos para adelante'

Leonardo Fernández, jugador de Universidad de Chile manifestó su alegría tras la sufrida victoria ante Deportes Iquique.

El delantero charrúa aseguró en conversación de CDF que necesitaban un triunfo así. "Creo que necesitábamos un triunfo así. Sabíamos que nos dolía, a la gente también. Hay que agradecer a nuestras familias que nos han aguantado todo este tiempo".

De todas formas, el charrúa aseguró que es bastante autocrítica. "Pierdo bastante pelotas de repente y eso me calienta. Son cosas a mejorar. Aún no hay presión, falta mucho para tener presión de verdad. Hoy quedó reflejado que vamos a ir para adelante. Siempre vamos a dar todo".

El novel jugador aseguró que el triunfo vino por parte de todo el equipo. "Hoy ganamos por el trabajo de todos. Del cuerpo técnico de Hernán Caputto. Nosotros tratamos de sacar esto adelante".

Sobre su continuidad, Fernández aseguró que aún no se pone en el caso de analizar. "Yo no estoy pensando si voy a seguir o me voy. Sería muy egoísta pensar en mí. Terminando el torneo vamos a poder pensar en eso".