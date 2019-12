LeBron James, Anthony Davis y Los Lakers siguen imparables: 3 derrotas y 24 victorias

Una victoria a domicilio fue lo que le llevaron los Ángeles Lakers de LeBron James y Anthony Davis a los Hawks de Atlanta, partido que llegó luego de un saturado fin de semana para los basquetbolistas pero que no impidió un nuevo doble-doble de parte del King.

96-101 concluyó el partido y se convierte en la séptima victoria consecutiva de los angelinos, que les permiten seguir en la lucha por el anillo de la NBA y que tiene otro protagonista al otro lado del país, los Bucks de Milwaukee que tienen la misma cantidad de partidos ganados, 24 partidos ganados y 3 derrotas.

Una de las postales que quedó del encuentro es el último abrazo de LeBron James y Vince Carter en cancha, al terminar el partido el jugador de Los Lakers fue a abrazar a Vince donde le agradeció todo lo realizado por el juego.

Year 17 x Year 22



LeBron vs. Vince for the last time 🤝 pic.twitter.com/HZIGiNomAE