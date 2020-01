Leandro Benegas y su molestia tras salir de la U: 'Siento que somos un número, nada más'

Leandro Benegas, nuevo atacante de Palestino habló sobre su salida de Universidad de Chile tras las escasas negociaciones.

En conversación con ADN Deportes, el delantero aseguró que nunca llegó una contraoferta por parte de los azules para negociar su continuidad. "Yo esperé una oferta la cual llegó pero no era lo que esperaba y en ningún momento trataron de negociar para llegar a un buen puerto los dos. Yo tengo que cuidar los intereses de mi familia. Me toca salir, pero son cosas del fútbol".

Sin embargo, manifestó su molestia por el trato que recibió por parte de la directiva azul. "No sé si dolido, pero traté de entregarme al 100%. Me tocaron momentos muy difíciles, pero bueno, siento que somos un numero nada más. Yo soy completamente diferente, si no te quiero, te lo voy a decir a la cara, pero no te voy a dejar dándote charla, te lo voy a decir de frente. Las vueltas no me gustan mucho, pero son cosas del fútbol. Es fácil salir y decir que no se aceptó la oferta, pero tampoco era mucho lo que estaba pidiendo".

Ante la propuesta económica, el jugador de Palestino aseguró que le ofrecieron una rebaja importante. "Me querían rebajar un 50% del sueldo. Hablé con Hernán y quería que me quedara, pero no pasó nada".