Leandro Benegas por el tardío retorno del fútbol: 'Es difícil ponerle fecha a todo esto'

Leandro Benegas, delantero de Universidad de Chile conversó sobre la situación del club y aseguró que están conscientes de la realidad que atraviesa el país.

En diálogo con ADN Deportes, el atacante aseguró que rechaza de lleno las amenazas que han sufrido algunos jugadores por el retorno del fútbol. "Mi opinión es que uno siempre debe pregonar la paz. Si un compañero nuestro está pasando momentos difíciles, habrá que analizar lo que les pasan a ellos. Con el Sindicato se tomó la decisión que en su momento fue lo más acorde que no se jugara porque el país no estaba apto para el fútbol. Habrá que ver cuáles son los pasos a seguir".

En todo caso, el delantero aseguró que ha ido conociendo más sobre la realidad del país con todos los incidentes que han ocurrido. "En este momento estoy interiorizándome sobre el tema. Han estado bajando los saqueos y daños en gran parte del país. Son momentos que hay mucha sensibilidad y es difícil hablarlos. Uno no puede estar al margen y hacer como que mira para otro lado. Hay que ver cómo se plantea el partido de mañana, el del sábado, yo siento que será día a día. Es difícil ponerle fecha a todo esto, venimos hace un mes haciéndolo y nunca se pudieron cumplir".

Sobre el mes de receso y las prácticas de fútbol, el exUnión La Calera señaló que han mostrado un alza en el nivel de juego. "Se han estado haciendo unos amistosos, se ha visto mejor y marcado mayor intensidad en estos partidos y hemos quedado muy contentos y conformes con este mes que hemos estado entrenando. Ha sido más que productivo el receso. Ojalá el domingo llevarlo a cabo".

De todas formas, no quiso aventurarse sobre una eventual renovación con los azules. "Aún no hay detalles de la renovación pero es algo que es parte del momento que nos ha tocado vivir. No es el momento de sentarse a hablar para ver qué le conviene al club y a mí. Veremos cuando termine el torneo y decidir qué es lo mejor".