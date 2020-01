Lawrence Vigouroux fue presentado como el nuevo refuerzo del Leyton Orient de Inglaterra

Luego de su magro paso por Everton de Viña del Mar, donde no logró sumar minutos, Lawrence Vigouroux volverá a Inglaterra para sumarse al Leyton Orient, cuadro de la cuarta división de aquel país que hoy oficializó al chileno como su nuevo refuerzo.

En el elenco londinense, el meta nacional se mantendrá hasta mediados de 2021, y tendrá una ardua lucha con Sam Sargeant por la titularidad.

"He visto algunos de los juegos y lo ha hecho realmente bien. Va a ser un verdadero desafío para mí tratar de quitarle la camiseta", lanzó Vigouroux.

Cabe destacar que el Leyton Oriente será el quinto equipo en la carrera del chileno. Antes defendió al Tottenham, Hyde United, Liverpool y Swindow Town.

