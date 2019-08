Las reacciones de los ciclistas chilenos y del presidente del COCh por las acusaciones de doping

Felipe Peñaloza y Antonio Cabrera conversaron con ADN Deportes, tras su triunfal regreso luego de la exitosa participación en los Panamericanos en Lima, en donde consiguieron medalla de bronce en persecución por equipos, oro en Madison y, en el caso del segundo, otra presea similar en Omnium individual.



A pesar del éxito, ambos han debido lidiar en los últimos días con la denuncia en contra que los acusa de transportar geles de testosterona cuando llegaron a Colombia, país en el que se prepararon para la competencia.



Sobre el tema, Peñaloza reconoció que durante las pruebas el tema "nos daba vuelta en la cabeza, pero lo olvidamos fácil. Eran problemas que nos perjudicaban, pero nosotros sabíamos la verdad. Todo es falso, ya está claro el tema y nosotros lo tenemos entendido".







Por su parte, Cabrera comentó que el daño por los comentarios "no se supera. Está hecho, a la familia, a nuestros cercanos, no se supera. Corrí con rabia siempre, con la mente hirviendo, pero al momento de llegar la competencia logré botar eso de encima".







En cuanto al apoyo de parte del Comité Olímpico nacional, el ciclista expuso que "recién tuvimos una reunión y quedamos súper tranquilos. Son cosas privadas de que se sabe cómo se manejan en este ambiente deportivo".



Sobre el tema, el propio Miguel Ángel Mujica, presidente del COCh, sostuvo que "en el mundo del doping, esto funciona con un adverso, con una prueba, y yo no tengo ningún documento que diga que hay que sancionarlos".



"Me dijeron que había una fotografía. Yo tengo un informe policial que me lo dio por escrito el presidente del Comité Olímpico de Colombia (Baltazar Medina), con quien tengo muy buena relación, que le dio la policía y qué más puedo hacer si eso no es un ilícito. Debo reaccionar ante un problema y ahora no lo tenemos (…). No tienen ningún documento", aseveró.