Las incendiarias declaraciones del padre de Djokovic tras el título de su hijo en Wimbledon

Srdjan Djokovic no tuvo filtros y cargó con todo contra el público de Wimbledon luego del título que obtuvo hace algunas semanas atrás su hijo Novak Djokovic frente al suizo Roger Federer.

En declaraciones emitidas al medio serbio Blid, el progenitor del número uno del mundo sostuvo que "el partido se jugó en un ambiente hostil, los espectadores iban contra Djokovic. Quiero decir algo: Wimbledon es uno de los torneos masculinos en los que se presta atención al comportamiento, al juego limpio, pero ese día no existió. Los espectadores no contaron con la famosa garra serbia y como no alentaron a Djokovic y sí a Federer, le dieron a Novak un estímulo extra".

"En los últimos 10 años Djokovic ha sido el mejor tenista del mundo. Hace un año estaba en 20-12 con Federer en títulos de Grand Slam. Ahora está 20-16. Hablaremos de nuevo en un año", agregó.

En esa línea, Srdjan añadió que "la actitud de Djokovic hacia los rivales, los organizadores y el tenis es indiscutible, Siempre es agradecido con sus rivales, les felicita y esto no se ve a menudo. Lo hace siempre. Nunca tiene una mala palabra para nadie y trata a todos con respeto. ¿Por qué? Creo que es porque venimos de un entorno pequeño y pobre".

Finalmente, el padre de Novak indicó: "Los medios extranjeros nos representan como horribles, asesinos y violadores y Novak es todo lo contrario. Es imposible que sea tan agradable, atento y que haya tenido éxito saliendo de una Serbia humillada, demostrando que nuestra civilización sigue viva y que estamos orgullosos de ser serbios".