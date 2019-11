Las combinaciones que necesita Chile para lograr el milagro en la Copa Davis

La contundente victoria de Alemania por 3-0 ante Argentina complicó aún más las mínimas chances que tenía Chile de clasificar a los cuartos de final de la Copa Davis 2019. En este momento, el acceso a la siguiente fase depende de un milagro y un sinnúmero de combinaciones. ¿Qué debe ocurrir para que el equipo de Nicolás Massú sueñe con ser uno de los dos mejores segundos del certamen.

Chile ya no puede optar a ser el mejor del Grupo C. Por lo tanto, mañana peleará por terminar segundo en la zona. Para ello debe vencer a Alemania por 3-0 e, idealmente, sin ceder sets. Esto implicaría que hubiese un triple empate, pero Argentina quedaría con mejor registro de sets ganados y perdidos (8-6). Chile terminaría 6-6 y Alemania 6-8. En el caso que los capitaneados por Nicolás Massú pierdan un partido ya no tendrían chances de clasificar y pasarían automáticamente al repechaje del 6 y 7 de marzo.

Sin embargo, las opciones nacionales podría acabar hoy. Si España derrota a Croacia, Rusia aseguraría el segundo lugar con una serie a su favor (vs Croacia) y cuatro partidos ganados en total). Chile mañana solo optaría a tres.

Los otros casos que ayudarían a Chile son cuatro y deben darse todos: Australia debe ganar 3-0 a Bélgica e Italia 2-1 a Estados Unidos. Ambas series se juegan esta tarde. Las otras dos combinaciones serían la victoria de Serbia 3-0 a Francia mañana y la de Kazajistán por el mismo marcador frente a Gran Bretaña. En el Grupo B y F pueden terminar mejor posicionados que Chile a pesar que los nacionales venzan a Alemania. Es por eso que Italia no debe ganar los tres puntos contra los norteamericanos en el caso que España derrote a Croacia.

