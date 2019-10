La U no podrá contar con el Estadio Nacional para la vuelta de las semifinales de la Copa Chile

CON INFORMACIÓN DE GONZALO ÁLVAREZ.



Universidad de Chile sigue con problemas en cuanto a la planificación de sus partidos, considerando el hecho de que deberá ceder su localía en algunos partidos.



El nuevo inconveniente tiene que ver con la Copa Chile, puesto que para el duelo de vuelta ante Unión Española, por las semifinales del torneo, no podrá utilizar el Estadio Nacional.



Se presume que las vueltas de dicho certamen se disputarán entre el 16 y 17 de noviembre, fechas en las que el Estadio Nacional estará en la antesala de la final de la Copa Libertadores, a jugarse el 23 de dicho mes.



Por otro lado, se complica la opción de quedarse en Santigo, puesto que por reglamento no se puede jugar en la cancha del rival, por lo que Santa Laura no es opción.



En la U aseguran que aún no reciben la ratificación de las fechas, y por tanto no han salido a buscar estadio.