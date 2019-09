La sincera respuesta de Gustavo Quinteros: 'Siendo argentino, tenía más ganas que ganara Chile'

Una sorprendente e inesperada respuesta tuvo el técnico de Universidad Católica, Gustavo Quinteros, cuando fue consultado por cómo vivió el partido amistoso entre Argentina y Chile en Los Ángeles, Estados Unidos.

Al respecto, comenzó diciendo que "siendo argentino tenia más ganas de que ganara Chile y no Argentina. Chile tenía dos jugadores nuestros (Parot y Pinares) y la verdad es que muy feliz de verlos con la camiseta de la Selección".

En esa línea, tuvo un particular análisis del cotejo: "Creo que hicieron un buen partido, fue un partido trabado, parecía de Copa Libertadores, muchos fouls. Cada uno de ellos demostraron que están capacitados para ponerse la camiseta siempre y cuando el técnico lo decida y los convoque. Encima terminaron bien y sin problemas físicos, así que contento", agregó.

Finalmente, Quinteros tuvo palabras para lo que es su presente en la UC. "Estoy muy feliz, estamos muy bien todos más adelante se va a analizar, todavía falta, tengo contrato por todo el año 2020, si bien hay una cláusula no tiene que ser un problema, estoy contento y feliz en el club si es por mi cumpliría el contrato y quizás me quedaría mas tiempo, pero eso es algo que analizaremos con el tiempo, el club analizará. Sí no me saca del foco, la prioridad ahora es tratar de ganar el titulo y tanto jugadores y cuerpo técnico estamos enfocados en eso", cerró el DT.