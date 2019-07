La sentida confesión que hizo Nicolás Jarry recordando un partido de Copa Davis jugando por Chile

Tras coronarse como el flamante campeón del ATP de Bastad -logrando el primer título de su carrera- el tenista chileno Nicolás Jarry (38°) realizó una entrevista con la organización de la Copa Davis que se realizará en noviembre, y recordó su primera derrota con el combinado nacional.

"Creo que no hay un solo sentimiento, son buenos y distintos sentimientos. Recuerdo cuando perdí mi primer partido de Copa Davis, fue la primera vez que lloré porque perdía un cotejo. Es mucha responsabilidad, estás jugando para un país completo", sostuvo "Nico" sobre su actuación en la ensaladera de plata.

En esa línea, agregó que "me gustó mucho, es una gran oportunidad jugar por Chile, una gran prueba para uno mismo y me encantó. Siempre me ha gustado jugar y dar lo mejor de mí, y cuando ganas es una felicidad tremenda".

Cabe recordar que la segunda raqueta criolla debutará este martes en el ATP 500 de Hamburgo -donde defiende semifinales- frente al alemán Alexander Zverev (5°).