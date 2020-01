La respuesta de Setién que pone en duda la continuidad de Vidal en el Barcelona

Quique Setién sigue la misma costumbre de Ernesto Valverde al referirse al futuro de Arturo Vidal en el Barcelona, sosteniendo que aún no está asegurado en el club catalán.

Por medio de una conferencia de presa, el estratego del cuadro culé aseguró que no puede garantizar la continuidad del chileno. "yo no puedo garantizar nada. Esto son decisiones que toma el club y son las mejores decisiones para todos. Nadie se va si no quiere irse", sostuvo.

En esa línea, y sobre la oferta que recibió el equipo desde el Inter de Milán por Vidal, el DT indicó: "La verdad es que, como he dicho, converso regularmente con los jugadores, pero de este tema no, porque la verdad ni sabía lo de sus opciones de salir".

Finalmente, Setién tuvo palabras sobre la gran cantidad de futbolistas que posee en el mediocampo. "Es bueno para mí, porque tengo más variantes, si bien los jugadores no van a tener la continuidad que esperan en algunos casos, tengo más posibilidades. Por ejemplo, Arthur hizo un grandísimo partido el fin de semana".