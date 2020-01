La respuesta de Gonzalo Espinoza a Yeferson Soteldo: Gente que no está acá no nos importa

En el entorno de la Universidad de Chile no cayó nada bien las burlas de Yeferson Soteldo contra los azules tras su salida del club. El venezolano le respondió a un hincha universitario en redes sociales: "cuando me fui casi se van al descenso", lo que no agradó nada a los azules.

Luego de varias horas de críticas contra Soteldo, llegó la respuesta desde el Centro Deportivo Azul: "hay cosas que no importan y gente que no está acá que no nos importa. ¿Para qué darle pantalla a alguien que capaz que quiera hacer una polémica? A nosotros no nos interesa. Él está en otro lado y le deseo lo mejor, pero él ya se fue hace tiempo, ya está", dijo Gonzalo Espinoza.

El volante de los azules comentó además sobre el duelo ante Unión Española por Copa Chile que: "nosotros estamos pensando en el partido que se jugará en La Serena. No sé si es bueno hablar de la determinación que están tomando ellos. No es bueno para el fútbol chileno ni para ellos ni para nosotros. es para entrar a una copa internacional, es importante".

"Para llegar a estas instancias uno quiere jugar. No te estás jugando cualquier cosa. Si se llega a dar que no van, no es nuestra responsabilidad. Queremos llegar a la copa en cancha, como tiene que ser. Yo no sé si los jugadores no querrán jugar. Es jugar un torneo internacional, no es cualquier cosa. Conozco a varios que sé que las ganas de jugar están y por ahí son otras cosas", agregó Espinoza.