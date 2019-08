La remodelación del Estadio Monumental tendrá a Marcelo Barticciotto como rostro del mega proyecto

El ex jugador de Colo Colo, Marcelo Barticciotto, quien en la actualidad se desempeña como comunicador en algunos medios, se convertirá en el rostro del proyecto de Blanco y Negro que busca remodelar y agrandar el Estado Monumental.

En rueda de prensa, Marcelo Barticcioto indicó que "en un momento nos juntamos con Anibal y con Harold y vimos que estaban en la misma línea, que tenían los mismos sueños y expectativas de poder realizar este mega proyecto, porque entendemos que no a va a ser fácil, entendemos que será una responsabilidad muy grande para todos, pero lo vi con muchas ganas, con mucha pasión y con muchos deseos de dejarle algo al club", empezó.

Luego, el exjugador colocolino hizo un llamado a los hinchas a que vayan al estadio porque "si el estadio se remodela y se agranda, tener 20 mil personas en realidad no estará acorde al mega proyecto, la idea es llenarlo de hinchas y socios, porque acá no solo se beneficiará el club social sino que blanco y negro, porque entrará más gente también", manifestó.

"Ustedes saben que yo no estoy muy acorde con este modelo de sociedad anónima, queremos que un futuro próximo vuelva a su esencia, pero también entendemos que hay una concesión, que hay una persona que puso mucho dinero y que hasta que el club no logre conseguir ese dinero y llegar a un acuerdo, se tiene que tratar de trabajar lo más cercano posible para desarrollar estas cosas, a mí me parece que con esto no nos vamos a beneficiar solo nosotros, se beneficiará al hincha colocolino", indicó Barticciotto.

Además, indicaron que "estamos trabajando para que el 2025 tengamos una casa nueva con estándares FIFA. Tenemos que generar reuniones, vamos a generar una calendarización de reuniones en Europa, con fondos de inversiones, con arquitectos, vamos a visitar estadios, vamos a visitar centros de entrenamiento juveniles, también iremos a Argentina y Brasil. La verdad es que el estadio lo estamos programando para esa fecha, pero el resto creemos que podemos ir avanzando, vamos a sentarnos con la comisión, vamos a hacer un plan estratégico", manifestó.

Con respecto a las diferentes líneas de financiamiento, el comunicador indicó que "nosotros vamos a ir por varias alternativas de financiamiento, hay un par más que son posible o una mixtura también es posible. Nosotros tenemos elementos muy valiosos para pensar que este proyecto es viable", señaló

Marcelo señaló que no dejará de trabajar en los medios de comunicación porque la labor que realizará por Colo Colo será completamente gratuita; además, agregó que él siempre ha criticado más al club porque lo ve como si fuera de su familia.