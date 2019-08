La publicación con la que María Fernanda Valdés celebró su medalla de oro

La pesista nacional, María Fernanda Valdés, ganó medalla de oro en los Juegos Panamericanos de Lima en la categoría de los 87 kilos en halterofilia.

La deportista logró conseguir un total de 259 kilos, superando a la dominicana Crismery Santana y la ecuatoriana Tamara Salazar con 258 y 256 respectivamente.

Valdés celebró con una publicación en su Instagram indicando: "Siendo las 1.10 am de la madrugada en Perú, estoy muy agradecida de tantos comentarios. Aún no termino de responder mensajes pero siento que tengo que agradecer más que nada detrás de esta medalla culmina una etapa de la preparación hermosa. Gracias a esas personas que en silencio han trabajado codo a codo conmigo soportando muchas veces desagrados míos, soy bendecida por Dios por encontrar personas en mi camino que aportan lo más lindo que es una amistad. @matiasayal @mautiro @maxi_montalva #marceloavendaño @psicokinesiologa_deportiva #LuisMaya ojo seco nutriólogo de la clínica Meds #panchev mi entrenador @ronaldsalinasdescovich seco gerente de Federación @fechipe, muchas gracias a todos por su compromiso sin ustedes la medalla no podría estar", finalizó.

La publicación tiene cerca de 6.000 me gusta y varias personalidades se sumaron a las felicitaciones, tales como Tiane Endler, Wilma Gonzalez, Karol Lucero y Soledad Onetto.