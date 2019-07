La polémica del VAR que involucra a Bolsonaro en el duelo entre Brasil y Argentina

Tras la eliminación de Argentina en semifinales de la Copa América luego de la derrota ante Brasil, el reclamo más recurrente por los trasandinos fue el mal arbitraje.

Desde la "Albiceleste" aseguraban que el juez Roddy Zambrano ni siquiera se molestó en revisar el VAR para las jugadas polémicas, en las que habría un penal no cobrado a favor de Argentina.

Durante la jornada, desde GloboEsporte aseguraron que durante el encuentro hubo interferencias en la señal que conectaba al VAR y el árbitro del partido, por parte de un bloqueo de seguridad que emitía la seguridad de Jair Bolsonaro.

En contacto con el medio brasileño, desde el Comité Organizador Local negaron que la seguridad presidencial haya sido causante de problemas con el VAR. De todas formas, señalaron que hubo un incidente en la previa, pero que este fue corregido antes del partido.

El juez del partido, Ruddy Zambrano se excusó con el medio brasileño asegurando que no podía dar entrevistas durante su participación en el torneo. "Espero que me comprenda, no podemos dar entrevistas".

Desde Argentina enviaron un reclamo según informaron a través de sus redes sociales, y solicitaron la grabación de audios y videos de la sala VOR en el encuentro.