La particular voz del entrenador de Polonia que se volvió viral en redes sociales

El entrenador de la selección polaca de básquetbol, Mike Taylor, se volvió viral a nivel mundial en redes sociales, pero no precisamente por llevar a su lección a disputar los cuartos de final del Mundial -donde cayó ante España, si no por su particular voz mientras le daba instrucciones a sus dirigidos.

El estratego impactó por el llamativo timbre agudo de su voz, que se ha hizo popular en los tiempos pedidos del duelo contra los hispanos. A los minutos después, las bromas no se hicieron esperar en Twitter.

Hay quien le asocia al personaje "Jengibre" de Shrek, quien sugiere que podría ser el doblador de los dibujos animados Pingu o quien, directamente, apunta a una ingesta de gas helio para justificar su tono.