La nueva vida de Mauro Olivi: se dedica a la ganadería y representa jugadores

Mauro Olivi vive un renacer en su vida tras dejar hace un tiempo el fútbol profesional, donde tuvo destacados pasos en nuestro país por Audax Italiano y Colo Colo.

Actualmente el "Pampa" confesó en conversación con Emol que se dedica a la ganadería y a representar jugadores, además de tener algunos negocios en Chile.

"Tengo vacas, caballos, de todo un poquito. Está complicado el tema porque en 2019 no fue un año muy lluvioso, eso complicó las cosas, pero conozco del tema de chico, mi familia tiene campos y fue un rubro que conocía", comenzó diciendo Olivi.



En esa línea, añadió que "a partir de 2019 comencé a trabajar en Global Sports, empresa de Argentina que representa jugadores. Tenemos un compañero en Perú, otro en Ecuador... la idea es que yo trabaje en Chile, por eso vine. Ahí estoy trabajando en todo ese tipo de cosas, con la cabeza muy ocupada".

Cambiando de tema, el exdelantero fue consultado sobre su paso por Colo Colo, donde no logró brillar en su totalidad como sí lo hizo en su paso por los itálicos.

"Estando en Colo Colo hubo varios factores. El tiempo va dando explicaciones. Se dieron muchas situaciones. El equipo no funcionaba y eso se vio potenciado porque a la U le fue extremadamente bien en esos años y ganaban todo. Tuve momentos buenos, malos y en lo personal hay que ser autocrítico y no tuve una regularidad. Cuando andaba medianamente bien o me expulsaban o había algún problema", aclaró.



"Salí mejor jugador del 2010 en Chile, y hoy en día todavía me genera muchísima bronca que ese logro personal esté opacado por una estupidez, una mentira que nunca salí a decir nada porque nunca quise involucrarme demasiado", detalló Olivi.

Cabe recordar que 31 de agosto de 2011, el exariete fue detenido por "violencia intrafamiliar" tras ser denunciado a Carabineros por Valentina Roth, su novia de aquella época.

Al respecto, Olivi nunca se refirió a la situación, aunque en esta oportunidad aclaró que "estuve preso por no hacer absolutamente nada, sino pedirle a una persona que se vaya de mi casa porque yo estaba durmiendo, me asustó. Entró a mi casa a las 3 de la mañana y me asustó".