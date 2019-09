La molestia de Esteban Paredes: 'Pedir la salida del entrenador es lo más fácil'

Molestia quedó en Colo Colo tras la nueva derrota en el Torneo Nacional, esta vez ante la Universidad de Concepción por 1-3 en el Estadio Ester Roa Rebolledo. Quien lideró los lamentos de la nueva caída alba fue Esteban Paredes.

El goleador de los abos partió comentando que: "no nos pueden hacer un gol a los dos minutos. No estamos concentrados, ese es el problema. Mas allá de que se entrene bien, si entramos de una forma después no podemos jugar de otra. Recibimos el mensaje bien y no lo hacemos en la cancha", sostuvo el ariete en zona mixta.

"Es lamentable, porque regalamos un primer tiempo donde no jugamos a nada. No tuvimos capacidad de llegar al arco contrario ni de rematar una vez. Tenemos que esperar que nos hagan un gol para empezar a jugar. Es culpa de nosotros", agregó el delantero.

Al finalizar, le restó responsabilidad a Mario Salas por los malos resultados: "llevo muchos años en el club y siempre cuando pasa esto piden la salida del técnico, que es lo mas fácil. La responsabilidad es de nosotros. Somos los que jugamos y tenemos que meter y luchar. Hay que sentir lo que es Colo Colo", sostuvo.