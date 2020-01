La molestia de Antonio Conte por pregunta sobre Arturo Vidal

Pasan los días y el probable fichaje de Arturo Vidal por el Inter de Milán sigue en el aire, situación que no tiene nada de cómodo al entrenador del conjunto italiano, Antonio Conte.

La situación quedó en evidencia en medio de una conferencia de prensa que dio el estratego este domingo, donde se terminó ofuscando por una pregunta que le hicieron sobre el chileno.

"Sabes que no me gusta hablar de jugadores que están en otros equipos, por respeto. Usted sabe muy bien, no lo he hecho en el pasado y no voy a hacerlo ahora", lanzó muy molesto el DT al ser consultado por la posible incorporación de Vidal en el mercado de fichajes de enero.

Finalmente, Conte terminó diciendo que "desde aquí hasta el final del mercado, puede ahorrarse las preguntas porque no responderé las interrogantes del mercado. En estos 6 meses hemos realizado evaluaciones, la compañía las conoce muy bien".