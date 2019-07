La molestia de Ángelo Henríquez con la U: 'Espero más respeto de la gente del club'

Este sábado, la Universidad de Chile disputará el partido de vuelta de octavos de final por Copa Chile ante Deportes Temuco, encuentro donde los azules tienen ventaja tras imponerse en la ida por la cuenta mínima. Uno de los citados en los universitarios, es Ángelo Henríquez.

El delantero formado en la Universidad de Chile no ha logrado consolidarse en su regreso al Centro Deportivo Azul y definitivamente no lo pasa bien, al extremo que estuvo cerca de partir a préstamo en las últimas semanas por la poca continuidad que ha tenido con el uruguayo Alfredo Arias en la banca.

Precisamente sobre su actualidad en la U conversó con El Mercurio, instancia donde exigió más respeto por parte del club: "yo no pedí un auto o cosas extravagantes, sólo dos pasajes al año para que mi novia pueda visitarme y pudieron decir que no. Me siento dolido porque se comenta sobre mi familia. No encuentro profesional cualquier tipo de filtraciones, espero más respeto de la gente del club, como yo siempre me he comportado", afirmó sobre las filtraciones que se le han hecho en los últimos días.

"La U sabe que quiero quedarme. Se habla mucho de dinero, pero yo llegué acá acortando mi sueldo y con la intención de ayudar al equipo en un momento complicado", comentó el delantero respecto a las ofertas que llegaron para partir, de las cuales reconoció la de Emelec de Ecuador y Nacional de Uruguay.

Al finalizar, el delantero salió al paso de la idea que surge entre los hinchas de ser el sexto delantero por su bajo rendimiento: "no soy el último delantero, voy a seguir dando lo mejor de mí y espero algún día probarle a Arias que tengo lo que se necesita y crea en mí lo suficiente hacerme jugar. Fue un mal semestre, pero nada está perdido", comentó.